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Агент Коновалова: «У Игоря есть желание остаться в «Ахмате», но он недоволен нехваткой игрового времени»

Агент Коновалова рассказал, вернется ли полузащитник в «Рубин»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Александр Клюев, агент полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова, выступающего на правах аренды за «Ахмат», рассказал, вернется ли его клиент в казанский клуб.

«У него аренда заканчивается с «Ахматом», а контракт действует с «Рубином», — приводит слова Клюева Metaratings.ru. — У Игоря есть желание остаться в «Ахмате», но он недоволен нехваткой игрового времени. Есть ли предложения из других клубов? Это пока оставим без комментариев«.

В сезоне-2021/22 25-летний россиянин забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах за «Ахмат» во всех турнирах. Его контракт с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 29 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Грозненцы с 41 баллом располагаются на седьмой позиции.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-konovalova-u-igorya-est-zhelanie-ostatsya-v-akhmate-no-on-nedovolen-nekhvatkoy-igrovogo-vremen-1271034/
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 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
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10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
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