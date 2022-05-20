Агент Коновалова: «У Игоря есть желание остаться в «Ахмате», но он недоволен нехваткой игрового времени»

Александр Клюев, агент полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова, выступающего на правах аренды за «Ахмат», рассказал, вернется ли его клиент в казанский клуб.

«У него аренда заканчивается с «Ахматом», а контракт действует с «Рубином», — приводит слова Клюева Metaratings.ru. — У Игоря есть желание остаться в «Ахмате», но он недоволен нехваткой игрового времени. Есть ли предложения из других клубов? Это пока оставим без комментариев«.

В сезоне-2021/22 25-летний россиянин забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах за «Ахмат» во всех турнирах. Его контракт с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 29 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Грозненцы с 41 баллом располагаются на седьмой позиции.