Маскот «Урала» выпал из люльки мотоцикла. Видео дня из Екатеринбурга
15:31
Перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Краснодар» случился забавный эпизод. Маскот екатеринбургского клуба Шмель на скорости выпал из люльки мотоцикла, когда совершал круг почета вокруг поля.
Пресс-служба «Урала» этот эпизод прокомментировала так: «Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаем на ноги».
«Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаем на ноги» ? pic.twitter.com/9MzVLhZXFs— ФК Урал (@FCURAL) August 22, 2020
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