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Маскот «Урала» выпал из люльки мотоцикла. Видео дня из Екатеринбурга

15:31
Маскот «Урала» — Шмель. Фото ФК «Урал»
Маскот «Урала» — Шмель. Фото ФК «Урал»
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Перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Краснодар» случился забавный эпизод. Маскот екатеринбургского клуба Шмель на скорости выпал из люльки мотоцикла, когда совершал круг почета вокруг поля.

Пресс-служба «Урала» этот эпизод прокомментировала так: «Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаем на ноги».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FCURAL/status/1297148641082257408

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