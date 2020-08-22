Маскот «Урала» выпал из люльки мотоцикла. Видео дня из Екатеринбурга

Перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Краснодар» случился забавный эпизод. Маскот екатеринбургского клуба Шмель на скорости выпал из люльки мотоцикла, когда совершал круг почета вокруг поля.

Пресс-служба «Урала» этот эпизод прокомментировала так: «Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаем на ноги».