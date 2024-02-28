Масалитин заявил о важности удачного рестарта сезона для команд РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин дал совет российским командам на остаток сезона чемпионата России.

«От старта сезона будет зависеть много почти для всех — и вверху, и внизу таблицы. «Сочи» и «Балтика» сделали много приобретений. Матч «Динамо» — «Локомотив» может стать определяющим в борьбе за бронзу. Надо посмотреть, как команды подготовились, восприняли на сборах тренерские концепции. Через два-три тура станет ясно, у кого что получается. Понятно, что все с победы стартовать не могут, будут те, кто доволен, и те, кто нет. 12 туров — очень короткая дистанция, можно быстро провалиться вниз по таблице и не успеть выбраться», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером РПЛ является «Краснодар», набрав 38 очков.