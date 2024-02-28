Масалитин: «Удаления, грубая игра, потасовки, драки... Думаю, к этому надо готовиться в матче «Зенита» со «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин ожидает высокого накала страстей в центральном матче 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» — «Спартак» — один из ключевых матчей, но не определяющий. Понятно, что игра будет сложная, первая после зимнего перерыва, все хотят себя проявить, в первую очередь игроки. Мы помним, как часто в матчах между этими командами случаются удаления, грубая игра, потасовки, драки. Думаю, что к этому надо готовиться. Команды непримиримые, будет жарко", — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в субботу, 2 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.