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Агент Башича: «У Ивана нет страха, он останется в России»

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Футбольный агент Асхат Идризович, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, рассказал, как его клиент отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле».

«Башич продолжит оставаться в России столько долго, сколько будет возможно. Это была ужасная террористическая атака, но Ваня профессионал и для него ничего не меняется», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

21-летний Башич в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 1 мяч. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
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 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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Динамо – Ростов
 - : -
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 - : -
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