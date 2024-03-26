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Масалитин: «В плане продолжения карьеры Марио Фернандес находится в тяжелой ситуации»

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о дальнейшем будущем защитника Марио Фернандеса в «Зените».

23 марта 33-летний игрок получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (0:1).

«Думаю, что на этих условиях с ним уже никто не согласится сотрудничать, такие деньги ему выплачивать. Если переподпишется, то уже на более выгодных условиях для «Зенита». Надо смотреть, какая травма — если она требует консервативного лечения, то это одна ситуация, если же потребуется хирургическое вмешательство, то это другой разговор. В тяжелой ситуации Фернандес в плане продолжения карьеры», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 18 встречах за петербургский клуб во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Источник: «Газета.Ru»
Валерий Масалитин
Марио Фернандес
РПЛ
ФК Зенит
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