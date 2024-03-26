Мостовой: «Увольнение Ивича — огромный минус для «Краснодара»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что руководство «Краснодара» совершило ошибку, уволив сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

«Увольнение Ивича — огромный минус для «Краснодара», это потеря топ-тренера. Понятно, что мы всего не знаем, но при нем команда шла в лидерах, был результат. С ним бы сто процентов клуб боролся бы за золото. Но все равно я думаю, что «Краснодар» остается в гонке, игроки выходят на поле, а не тренер. Задача Мусаева сейчас просто ничего не испортить», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года. Под его руководством черно-зеленые провели 48 матчей во всех турнирах, в которых одержали 27 побед, потерпели десять поражений и 11 раз сыграли вничью.

После отставки серба главным тренером «быков» стал Мурад Мусаев, который уже работал в клубе с 2018 по 2021 годы.

«Краснодар» идет на втором месте в таблице РПЛ после 20 туров, набрав 39 очков. В следующем матче «быки» сыграют в гостях с «Локомотивом» 31 марта.