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26 марта, 22:15

Мостовой: «Увольнение Ивича — огромный минус для «Краснодара»

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что руководство «Краснодара» совершило ошибку, уволив сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

«Увольнение Ивича — огромный минус для «Краснодара», это потеря топ-тренера. Понятно, что мы всего не знаем, но при нем команда шла в лидерах, был результат. С ним бы сто процентов клуб боролся бы за золото. Но все равно я думаю, что «Краснодар» остается в гонке, игроки выходят на поле, а не тренер. Задача Мусаева сейчас просто ничего не испортить», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года. Под его руководством черно-зеленые провели 48 матчей во всех турнирах, в которых одержали 27 побед, потерпели десять поражений и 11 раз сыграли вничью.

После отставки серба главным тренером «быков» стал Мурад Мусаев, который уже работал в клубе с 2018 по 2021 годы.

«Краснодар» идет на втором месте в таблице РПЛ после 20 туров, набрав 39 очков. В следующем матче «быки» сыграют в гостях с «Локомотивом» 31 марта.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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Динамо

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

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