Гладилин назвал клубы, которые поделят призовые места в текущем сезоне РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин считает, что «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» займут места в топ-3 по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Тройка уже предрешена, и они уже будут решать, кто какое место займет по итогам сезона. Другие команды будут распределяться уже от четвертого места и дальше», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После 20 туров лидером турнирной таблицы чемпионата России является «Зенит» с 40 очками. На второй строчке располагается «Краснодар» (39), а тройку замыкает «Динамо», в запасе которого 38 баллов.