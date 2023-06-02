Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:47

Агент: «В этом сезоне Бальде показал только часть своих возможностей»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, поделился мнением о выступлении сенегальского футболиста в сезоне-2022/2023.

«К сожалению, в этом сезоне Бальде показал только часть своих возможностей — отстранение отняло много времени. Но он уже успел доказать, что является сильным футболистом и хочет помогать «Спартаку», быть максимально полезным. Кейта еще на многое способен», — приводит «РБ Спорт» слова Пасторелло.

В этом сезоне Кейта Бальде провел 15 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка за 29 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-v-e-tom-sezone-bal-de-pokazal-tol-ko-chast-svoih-vozmozhnostej-on-eshhe-na-mnogoe-sposoben/
Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
«Как я могу помочь?! Сказать: «Саша, не пей»?!» Федор Емельяненко: откровенное интервью
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Агент Кайо рассказал о восстановлении футболиста после травмы
Булатов: «Мне кажется, в плане психологии «Спартаку» будет чуть полегче, чем «Крыльям»
Арбитр Хусаинов считает Евсеева одним из лучших тренеров сезона
Тихонов считает «Спартак» фаворитом в борьбе за второе место в чемпионате России
Агент Обухова: «Владимир никуда сейчас не уйдет, будет в «Оренбурге»
Бушманов рассказал, кто будет главным фаворитом в борьбе за второе место РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин прокомментировал ничейную серию «Зенита» в РПЛ

Бушманов рассказал, кто будет главным фаворитом в борьбе за второе место РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости