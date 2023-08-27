В «Динамо» заявили, что новый клуб Норманна «Аль-Раед» ответственен за ситуацию с контрактом полузащитника

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «СЭ» о ситуации с контрактом норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

— Какая ситуация с Норманном? Он подписал контракт с новым клубом.

— Какая срочность в этом вопросе? Мы считаем, что новый клуб будет субсидиарно ответственен за то, что произошло. Это правила ФИФА.

— Удивились ли, что он подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии?

— Мы предполагали, что заявление, которое он нам отправил, связано с другими мотивами. Сейчас мы увидели с какими.

С сентября прошлого года Норманн на правах аренды из «Ростова» выступал за «Динамо». Он провел за бело-голубых 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Оба клуба планируют обратиться в суд.

20 августа «Аль-Раед» объявил о переходе полузащитника.