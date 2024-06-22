Агент Помазуна: «Не знаю, кто такой Аксельрод. Он не имеет никакого отношения к Илье»
Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов отреагировал на слова французского журналиста Тибо Везиряна.
Везирян заявил, что агент Грегори Аксельрод из агентства One Soccer Agency рассказал ему о переговорах по возможному переходу россиянина в «Атлетико» на правах аренды.
«Вообще не знаю, кто такой этот агент Аксельрод, впервые слышу эту фамилию. Никаких авторизаций по Илье мы никому не давали. Не понимаю, для чего это нужно было выдумывать. Я знаком с руководителями «Атлетико», у меня с ними есть связь, я бы точно что-то знал, если бы это было правдой.
Во время летнего отпуска Илья был в Европе, в том числе в Испании. Может, кто-то увидел его фотографии оттуда и что-то придумал. Но никакого отношения его визит в Испанию к этим слухам не имеет», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.
Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль. В начале июня екатеринбуржцы объявили, что голкипер вернется в московский клуб.
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