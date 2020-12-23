Маркус Берг признан лучшим игроком «Краснодара» в декабре
Лучшим футболистом «Краснодара» в декабре признан нападающий Маркус Берг, сообщает официальный сайт клуба. Таким был выбор болельщиков команды.
В декабрьском голосовании приняли участие 1394 человека. Берг получил 37,45 процента голосов. На втором месте Реми Кабелла (26,76). Третьим стал голкипер команды Матвей Сафонов (14,49).
В декабре 34-летний швед забил победные голы «Ренну» и «Уфе», а также оформил дубль в ворота «Локомотива».
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