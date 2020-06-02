Марко Николич: «Все будут меня сравнивать с Семиным»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о своем предшественнике. Сербский специалист заменил легенду клуба Юрия Семина.

— Я должен сменить на должности главного тренера легенду «Локомотива» — Юрия Семина, — цитирует Николича Gudok. — Тренера, которого обожают все болельщики. Даже других клубов. Знаю, что все будут нас сравнивать. Причем я был в похожей ситуации: меня увольняли, когда команда, которую я тогда тренировал, находилась на первом месте. Но такова жизнь футбольных тренеров. Да, мне это тоже не нравится, но так оно и есть.

— Что вы раньше знали о вашей новой команде?

— «Локомотив» на слуху в Европе. Здесь хорошее сочетание молодых и опытных футболистов. Важно, что за «Локомотивом» стоит большая компания — ОАО «РЖД». У команды потрясающие болельщики. «Локомотив» с точки зрения организации работы клуба стоит на ступень выше всех моих предыдущих мест работы.