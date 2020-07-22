Марко Николич: «Счастлив, что на поле вышли 11 воспитанников»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о победе над «Уралом» (1:0) в последнем туре чемпионата и планах на новый сезон.

— В первую очередь, поздравляю команду с победой. Я счастлив, что на поле вышли восемь, а затем и 11 воспитанников, — приводит слова Николича сайт «Локо». — Игра получилась не такой хорошей, какой она могла быть. Но мы забили гол в правильное время, в конце первого тайма. Во втором играли не очень хорошо, но затем стали создавать моменты у ворот «Урала». Соперник тоже имел свои шансы. Я рад, что мы победили и закончили сезон хорошо.

— Совсем скоро начнется новый сезон. Какие планы у команды в ближайшее время?

— План уже есть. Будет пять выходных, и 28 июля мы начинаем подготовку. Остаемся в Москве, проведем два товарищеских матча — один из них с «Казанкой». По второму — нужно сначала посмотреть, каким будет календарь. Времени не очень много.

— Почему в заявку не попали многие лидеры?

— Я хотел посмотреть молодых и дать опытным ребятам отдых, чтобы избежать травм. Они провели семь матчей за короткое время. Все получилось — у нас три очка, молодые на поле, и все здоровы.

— Есть ли уже решения по продлению контрактов с игроками?

— Да, у меня много идей. У нас будет много работы и мало времени. У кого-то истекают контракты, нужны новые футболисты, нужно учитывать новый лимит с восемью легионерами в заявке. Но это наша внутренняя работа, не для СМИ. Когда игроки будут здесь, тогда станет понятно, что мы делали.

— После перерыва «Локомотив» показал второй результат в лиге по очкам. Вы довольны?

— Доволен. Мы не потерпели ни одного поражения, вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Но я не доволен тем, как команда играла. У нас было не так много времени — между первой тренировкой, которую я провел с командой, и первым матчем прошло всего около недели.

— Как прокомментируете удаление Миранчука?

— Это последний матч тяжелого сезона. Я думаю, не было причин давать ему вторую желтую карточку.