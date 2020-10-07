Марко Николич: «Один раз поговорили по телефону с Кузяевым, он звонил мне»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о том, почему полузащитник Далер Кузяев не перешел в московский клуб, а выбрал вернуться в «Зенит».

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что московский клуб должен был подписать 27-летнего хавбека в понедельник, но сделка не состоялась.

— Не знаю, почему не получилось, — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ». — Мне жаль, что он не с нами. Мы один раз поговорили по телефону, он звонил мне. Я был бы счастлив, если бы он был с нами, но это уже история. Мы продолжаем без него.