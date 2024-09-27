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Сегодня, 11:43

Маркиньос пропустит матч против «Локомотива»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Маркиньос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стефано Кастанья, агент вингера «Спартака» Маркиньоса сообщил «СЭ», что футболист не примет участия в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива».

22 сентября Маркиньос пропустил игру 9-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:2). У бразильца умер отец, футболист отправился на родину.

— Маркиньос пропустит матч против «Локомотива»?

— Да.

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ в субботу, 28 сентября. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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Оренбург – Пари НН
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Факел – Рубин
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ЦСКА – Ахмат
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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