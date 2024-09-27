В «Юнайтед» из Дубая заявили, что клуб этим летом мог возглавить Артига: «Обсуждался уже состав и новые игроки»

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану заявил «СЭ», что этим летом клуб мог возглавить действующий главный тренер «Химок» Франк Артига.

Ранее об этом сообщал Telegram-канал «Мутко против».

«Этим летом наш клуб действительно мог возглавить Франк Артига. Договоренности были и с некоторыми его ассистентами. И обсуждался уже состав и новые игроки. Но тренеру пришло предложение, от которого ему сложно было отказаться, оно было важным для его семьи в финансовом плане», — сказал Чебану «СЭ».

Артига возглавил «Химки» этим летом. Под руководством 48-летнего специалиста подмосковный клуб провел 13 матчей, одержал 2 победы, 4 раза сыграл вничью и проиграл 7 раз.