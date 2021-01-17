Марио Фернандес: «Даже хорошо, что мы все время будем находиться на базе»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, как относится к ограничениям на сборе в Испании, которые вызван санитарным протоколом.

— Старожилы команды уже сбились со счета, какой это для них Кампоамор...

— Верно, я и сам точно не скажу, кажется, девятый (улыбается). Каждый год приезжаю в это местечко с удовольствием, здесь хорошо работать, комфортно проходит подготовительный этап. Настраиваюсь провести это время с пользой для дела. У нас сейчас новый тренер по физподготовке, Райланд. Будем выполнять все его указания, ведь очень важно подойти к возобновлению сезона в идеальной форме, — цитирует Фернандеса сайт ЦСКА.

— В связи с реалиями пандемии (обязательное ношение масок, ограничения по передвижению, по количеству человек за одним столом в ресторане и так далее) команде предстоит не совсем обычный Кампоамор.

— Даже хорошо, что мы все время будем находиться на этой базе. Здесь все есть. Нам нужно следовать правилам. Если в данный момент они таковы, мы будем их выполнять, чтобы не подвергать риску ни себя, ни окружающих.

— Знаете о том, что руководство клуба приложило серьезные усилия, чтобы в существующих условиях сбор состоялся именно в Испании?

— Очень хорошо, что все получилось! Для меня быть здесь, в Кампоаморе, гораздо лучше, чем ехать в Турцию, в Дубай, еще куда-то. Близкий язык мне тоже помогает, я всех вокруг понимаю, могу объясниться.