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9 октября, 09:47

Маричал из «Динамо» не хочет получать российское гражданство по примеру Малкома и Клаудиньо

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Густаво Мантуан (слева) и Николас Маричаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уругвайский защитник «Динамо» Маричал в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, хотел бы ли он получить российское гражданство по примеру футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

— Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства, чтобы освободить места для легионеров. Вы хотели бы так же?

— На данный момент нет.

21-летний уругвайский футболист перешел в «Динамо» летом 2022 года. Защитник подписал контракт с бело-голубыми до конца сезона-2026/2027.

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Динамо (Москва)
Николас Маричаль
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 - : -
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 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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 5
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Зенит

 5
И К Ж
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