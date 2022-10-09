Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал увольнение спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Цинбауэра из московского клуба.

«Согласен с Чорлукой, что опоздали с увольнением Цорна на полгода. Считаю, что в РЖД смогут принять правильное решение. Кого назначить новым главным тренером? Не отношу себя к диванным экспертам. Поэтому в данный момент не готов назвать фамилию возможного главного тренера. Хотел бы возвращения Семина? При всем при том, что Юрий Павлович великий человек, много сделавший для «Локомотива», считаю, что есть и другие тренеры в России. Почему только на Семине акцентируем внимание?» — сказал Мещеряков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В 12-м туре РПЛ москвичи уступили «Сочи» (0:4). До этого было три подряд поражения — от «Урала», «Спартака», «Факела» и «Ахмата». Общий счет — 3:13.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 14-й позиции с 9 очками. Отрыв железнодорожников от зоны прямого вылета в первую лигу составляет одно очко.