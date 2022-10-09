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9 октября, 09:45

Кобелев: «Йокановичу нужно дать время, чтобы игроки поняли его философию и тактику»

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о работе и будущем главного тренера московского клуба Славиши Йокановича.
«Был в такой же ситуации, как и Йоканович, когда пол состава ушло. Сначала у тебя одна команда, теперь другая. Прошло всего полтора месяца, поэтому нужно дать время тренеру, чтобы игроки поняли его философию и тактику. Команде нужно сыграться. Сейчас нет лидера у «Динамо». Необходимо его найти. Можно винить во всем тренера и убирать его, но футболисты останутся. Тренеру необходимо доверие, нужно время, хотя бы до зимы», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.


Динамо" остается на 8-м месте (17 очков). В следующем туре «Динамо» 15 октября на своем поле примет «Оренбург».

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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
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