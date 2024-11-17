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Сегодня, 09:05

Личка о штрафе КДК: «Вся сумма на месяц ушла! Теперь Марио меня спасает»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» ответил на вопрос об оплате штрафа КДК.

— Вы говорили, что живете на 50 тысяч рублей в месяц. Что делать после штрафа от КДК, который как раз в таком размере?

— Вся сумма ушла! Марио (брат Марцела и тренер «Динамо») меня спасает! Но если серьезно, в «Динамо» шикарные условия на базе, честно! Можно сказать, люксовые! Не во всех командах Европы есть такое. Покупаю что-то в гипермаркете, куда-то сходим с Марио в кафе. Но денег много не тратится. С женой можем сходить в Zara. Дорогие вещи я теперь не покупаю, хотя мне всегда нравились Dior и Louis Vuitton.

По итогам заседания КДК РФС 7 ноября чех был оштрафован на 50 тысяч рублей за использование ненормативной лексики на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России после 14 игр, набрав 27 очков.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
КДК
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
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