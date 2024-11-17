Личка о штрафе КДК: «Вся сумма на месяц ушла! Теперь Марио меня спасает»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» ответил на вопрос об оплате штрафа КДК.

— Вы говорили, что живете на 50 тысяч рублей в месяц. Что делать после штрафа от КДК, который как раз в таком размере?

— Вся сумма ушла! Марио (брат Марцела и тренер «Динамо») меня спасает! Но если серьезно, в «Динамо» шикарные условия на базе, честно! Можно сказать, люксовые! Не во всех командах Европы есть такое. Покупаю что-то в гипермаркете, куда-то сходим с Марио в кафе. Но денег много не тратится. С женой можем сходить в Zara. Дорогие вещи я теперь не покупаю, хотя мне всегда нравились Dior и Louis Vuitton.

По итогам заседания КДК РФС 7 ноября чех был оштрафован на 50 тысяч рублей за использование ненормативной лексики на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России после 14 игр, набрав 27 очков.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».