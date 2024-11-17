Гусев: «У Тюкавина затишье перед бурей, он скоро разразится голами»
Помощник главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал выступление форварда Константина Тюкавина в текущем сезоне.
«У Тюкавина затишье перед бурей. Костя скоро разразится голами, и все у него будет хорошо. Ему все помогают на тренировках. Ничего страшного не происходит. Он хорошо тренируется, у него есть моменты. В ближайшее время он начнет забивать», — приводит слова Гусева «РБ Спорт».
После 15 туров Тюкавин забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне форвард был признан лучшим футболистом РПЛ.
Источник: РБ Спорт
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Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
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|- : -
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|18:00
|
Спартак – Локомотив
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|
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|24.11
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