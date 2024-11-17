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Сегодня, 09:20

Личка: «Может, однажды российский клуб пригласит Каннаваро в качестве тренера»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном трудоустройстве чемпиона мира Фабио Каннаваро в России.

Ранее Личка и Каннаваро приняли участие в турнире Winline LPL Cup по паделу.

— Не обсуждали с Каннаваро его возможное трудоустройство в России?

— Смотрите, в России много хороших специалистов, которые сейчас без клуба. Все зависит от клуба, по какому пути он хочет развиваться. Может быть, он видит у себя только российского специалиста. А может, захочет попробовать тренера-иностранца. Например, когда я приехал в «Оренбург», Дима Андреев (экс-спортивный директор клуба, прим. «СЭ») сказал, что хотел иностранного тренера, чтобы поставить другую игру. У каждого тренера же свое видение футбола, философия. Может быть, однажды какой-нибудь российский клуб позвонит и Фабио.

Каннаваро является чемпионом мира-2006 в составе сборной Италии. 51-летний экс-защитник наиболее известен по выступлениям за «Наполи», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал».

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

Фабио Каннаваро
Футбол
РПЛ
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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