«Все деньги на месяц ушли для оплаты штрафа в КДК! Мой брат теперь меня спасает». Интервью Лички

Главный тренер «Динамо» в преддверии матча с «Амкалом» ответил на вопросы «СЭ».

В субботу главный тренер «Динамо» Марцел Личка в паре тренером по физической подготовке бело-голубых Армиче Вега принял участие в турнире по паделу. До финала дойти не удалось, но в первом же круге пара из «Динамо» смогла обыграть связку Александра Мостового и чемпиона мира в составе сборной Италии Фабио Каннаваро.

После завершения турнира Марцел Личка ответил на вопросы корреспондентов «СЭ».

Может, однажды российский клуб позвонит Каннаваро

— Теперь у вас в Википедии будет строчка: «Обыграли Каннаваро».

— Это в падел, ха-ха. В футбол — нет. Но можно сказать, что и в футболе. Мы с Фабио однажды встретились во время товарищеской игры, когда он работал в Китае. Мы играли с «Гуанджоу», плюс-минус 2019 год. Выиграли 2:0. Но это неважно. Говорил с Фабио, у него проблемы с коленом. Это тяжело. У меня, например, болит ахилл. Две игры провел, уже чувствую, болит. У меня хороший партнер — Армиче (тренер «Динамо» по физподготовке Армиче Вега. — Прим. «СЭ»). Он играет, сохраняет много мячей, а я стараюсь не мешать (Смеется.).

— Что-то успели обсудить еще с Фабио?

— Да, честно скажу, для меня был сюрприз...

— Что он приедет?

— Нет. Когда мы встретились, сказал [про тот матч в Китае]. Он ответил: «Да-да, я помню». Было приятно. Вчера немного поговорили. Спросил, как у него идет жизнь. Потом и с Пануччи поговорили. У него мама чешка, и у него тоже чешский паспорт, ездит в Прагу. Поэтому поговорили по-чешски. С Венсаном Кандела тоже пообщались. Футбольный мир маленький. Когда человек играл на каком-то уровне, можно встретить его и позже (Улыбается.).

— Фабио Каннаваро сейчас без клуба. Может быть, пригласить его в штаб «Динамо»?

— Так Фабио работает как главный тренер. Он должен работать главным, а не в качестве ассистента. Если бы я был на месте Фабио, тоже бы искал варианты стать главным тренером. Но если я однажды устану работать первым номером, а мой брат, Марио, попросит меня ему ассистировать — я помогу.

— Не обсуждали с Каннаваро его возможное трудоустройство в России?

— Смотрите, в России много хороших специалистов, которые сейчас без клуба. Все зависит от клуба, по какому пути он хочет развиваться. Может быть, он видит у себя только российского специалиста. А может, захочет попробовать тренера-иностранца. Например, когда я приехал в «Оренбург», Дима Андреев (экс-спортивный директор клуба. — Прим. «СЭ») сказал, что хотел иностранного тренера, чтобы поставить другую игру. У каждого тренера же свое видение футбола, философия. Может быть, однажды какой-нибудь российский клуб позвонит и Фабио.

Александр Мостовой (четвертый слева) с тренерским штабом и игроками «Динамо» на стажировке в Новогорске. Фото ФК «Динамо»

Мостовой будет ставить качественную игру

— Вы упомянули российских тренеров без работы. Мостовой, например, совсем недавно проходил стажировку в «Динамо».

— Важнейшее для тренера на стажировке — учиться и воспринимать много информации. Потом нужно делать анализ и использовать это в своей философии. Копировать другого тренера тоже плохо. Мы все хотим играть как Гвардиола, но это невозможно. У каждого свои мысли. Саша по-своему видит футбол. Он должен идти по своей дороге.

— Как вы думаете, какой он тренер? На кого Мостовой может быть похож?

— Думаю, он будет ставить качественную игру, которая нравилась бы болельщикам. Не думаю, что он будет располагать девять человек перед своими воротами и играть в длинный пас.

— Впереди у вас матч с «Амкалом». Бывший игрок «Динамо» Андрей Сметанин назвал их футболистов квадроберами.

— Что это?

— Это новый вид спорта. Люди одеваются в животных.

— Понял. Знаете, медиалига в России очень популярна. Они делают свое дело хорошо, зарабатывают. Футболисты, которые там выступают, может, зарабатывают больше, чем те, кто выступает в ФНЛ. Значит тоже надо смотреть на их деятельность. Понятно, это больше шоу для молодежи. Честно скажу, никогда не следил за медиалигой и не слежу сейчас. Но это не значит, что я не уважаю их труд.

— Вы не будете разбирать «Амкал»?

— Не буду. У меня девять игроков на поле и футболисты молодежки. Не хочу, чтобы кто-то травмировался перед игрой с «Факелом». Например, в субботу с утра не тренировался Артур. У него повреждение. В матче с «Амкалом» его не будет. С другой стороны, это хороший шанс для молодых, кто с нами занимается. Плюс если будет 15-20 тысяч человек, для них это станет отличным шоу. Будут хорошие эмоции.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жена меня всегда защищает

— Как себя чувствует Бителло?

— Сегодня он должен был поехать на рентген. Все будет зависеть от того, как он себя чувствует. Думаю, будет хорошо, если у него получится сыграть до конца года.

— Вы приехали на КДК по поводу проскочившего нецензурного слова вместе со своей супругой. Наверное, вы первый, кто приехал вместе со своей семьей.

— Жена меня всегда защищает. Она очень жесткая! Когда мне хотят сделать плохо, она становится моим телохранителем. Поехали вместе на заседание, а потом погуляли по городу.

— Вы говорили, что живете на 50 тысяч рублей в месяц. Что делать после штрафа от КДК, который как раз в таком размере?

— Вся сумма ушла! Марио (брат Марцела и тренер «Динамо». — Прим. «СЭ») меня спасает! Но если серьезно, в «Динамо» шикарные условия на базе, честно! Можно сказать, люксовые! Не во всех командах Европы есть такое. Покупаю что-то в гипермаркете, куда-то сходим с Марио в кафе. Но денег много не тратится. С женой можем сходить в Zara. Дорогие вещи я теперь не покупаю, хотя мне всегда нравились Dior и Louis Vuitton.