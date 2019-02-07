Мамаев сыграет в футбол против сотрудников ФСИН 14 февраля

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев выступил с инициативой провести матч 14 февраля в день Святого Валентина, сообщает "Говорит Москва".

– Мамаев предложил провести футбольный матч 14 февраля в День святого Валентина. У тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день. Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждёт. А руководство ФСИН полностью поддерживают такую инициативу. Футбольный матч между обвиняемыми и подозреваемыми против сотрудников Бутырки состоится 14 февраля. ФСИН приняла такое решение, – приводит слова Максименко "Говорит Москва".

Напомним, что в среду, в Тверском районном суде Москвы состоялось заседание, на котором было принято ходатайство следствия о продлении до 8 апреля заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, Мамаева, а также детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, которые стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года.

Дело Кокорина и Мамаева. Одиночество – сука