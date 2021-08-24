Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал подробности развода с бывшей женой Аланой Мамаевой.

«Развелись мы в апреле. Было принято решение в марте, что мы будем разводиться. Ни разу за этот период я не пожалел об этом решении. Я счастлив во всем. Эмоционально я принял это решение. Хотя я принял решение в 2018 году, когда пришел к ней и сказал, что не хочу с ней жить. Но были обстоятельства, которые помешали этому, была тюрьма. Наверное, надо было еще тогда это делать, но меня посадили в тюрьму. Я «чувстванулся» насчет семьи, и этот вопрос остался нерешенным. Я рад, что это произошло. Тревожит только то, что человек позволяет себе мерзопакостные вещи в мой адрес», — рассказал Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну на канале «Матч ТВ».

Мамаева в марте сообщила, что муж изменил ей с испанской моделью, находясь на зимних сборах с «Ростовом» в Марбелье, и подала на развод. В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе пара воспитывала общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.

24 августа комментатор и журналист Нобель Арустамян объявил о том, что покинул «Матч ТВ». Причиной стало это интервью с Мамаевым.