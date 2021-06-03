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Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

19:06
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото AFP
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото AFP
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Второй кассационный суд общей юрисдикции решил не удовлетворять жалобы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на апелляционный приговор Мосгорсуда.

«Суд постановил кассационные жалобы защиты оставить без удовлетворения», — сообщили ТСС в пресс-службе суда в четверг.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев попали в скандальную историю. Футболисты вместе с другом хавбека Александром Протасовицким и братом Александра Кириллом приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам.

19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО. 31 июля 2020 года оба футболиста прибыли на заседание по пересмотру апелляционного приговора по своему делу в Мосгорсуде, но оно было перенесено.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/11556411

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