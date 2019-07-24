Маляров считает, что "Оренбург" мог обыграть ЦСКА

Полузащитник "Оренбурга" Никита Маляров - о матче с ЦСКА (2:1) во втором туре чемпионата России.

— Какие ощущения от первого за долгие годы гола в премьер-лиге?

— Да, давно не забивал уже, еще со времен "Волги". Но это не главное в игре с ЦСКА. Главное, что не смогли набрать очки. Это расстраивает, - цитируют Малярова "Известия".

— По игре могли зацепиться за очки?

— Думаю, могли. Моменты, в принципе, были острые. Конечно, хотелось бы их больше создавать. Но и с теми, что имели, можно было не проиграть, а то и выиграть.

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