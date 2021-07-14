Малком вакцинировался «Спутником»

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» рассказал о том, какие побочные эффекты у него были после первой прививки от коронавируса.

— В июне вы вакцинировались. Как все прошло? Без побочных эффектов? — вопрос Малкому.

— Все прошло замечательно: чуть-чуть поболело место укола, чувствовал небольшую головную боль и дискомфорт в спине, но больше ничего не было. Уже на следующий день все прошло.

— Уже обе прививки сделали?

— Пока вкололи только первую дозу вакцины. Скоро сделаю вторую.

— Значит, вакцина российская.

— Да, «Спутник V».

Полностью интервью Малкома читайте на сайте «СЭ»