Малком вакцинировался «Спутником»
Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» рассказал о том, какие побочные эффекты у него были после первой прививки от коронавируса.
— В июне вы вакцинировались. Как все прошло? Без побочных эффектов? — вопрос Малкому.
— Все прошло замечательно: чуть-чуть поболело место укола, чувствовал небольшую головную боль и дискомфорт в спине, но больше ничего не было. Уже на следующий день все прошло.
— Уже обе прививки сделали?
— Пока вкололи только первую дозу вакцины. Скоро сделаю вторую.
— Значит, вакцина российская.
— Да, «Спутник V».
Полностью интервью Малкома читайте на сайте «СЭ»
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Antigua Barbuda
А почему все поголовно от неё отказываются от этого шмурдяка??? Европа отказалась вся почти признавать шпутник. Словакия вернула. Вчера Китай отказался признавать вакцину шпутник. Т ы по меньше телевизор смотри ватник понял нет? Мой совет
14.07.2021
Antigua Barbuda
Ватник ты прав. Ты забыл еще одну вешь сказать_ Жигули лучше мерседеса и мы самые великие
14.07.2021
Antigua Barbuda
физ раствор хороший был :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:, Второй укол будет витамин В6! А вы лохи верите что он спутник колол?????
14.07.2021
Nik Aleks
Малком сделал сегодня номер СЭ. Малком - то, Малком - сё. Осталось сообщить, что за поц этот Малком. А то мужики-то и не знают. (с)
14.07.2021
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Если бы она была хуже ,ее бы никто не тормозил и не дискредитировал ,ибо было бы не надо. Но продукт более высокого качества, который бьет по типа фирмачам,по их финансам и авторитету, для них опасен ,потому такая компания. Диалектика були. Понимать надо. И они прекрасно знают ,что наша вакцина топовая, потому такая истерия. Думаешь они не сравнивали. Я тебя умаляю. Как только появился образец, сразу пошли наезды.
14.07.2021
Non-profi
Все незашоренные понисают, что наша вакцина не хуже и не оучше других, плюс-минус одинаковая по эффективности. Увы, некоторые торговцы... не-не, вакцинами- заинтересованы в притормаживании всяких там спутников...
14.07.2021
ValeraK
Да неправда это.
14.07.2021
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Все незашоренные прекрасно понимают ,что наша вакцина лучшая. А пфузер и зенека- это так водичка сильно распиаренная.
14.07.2021