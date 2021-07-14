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Малком вакцинировался «Спутником»

18:30
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Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» рассказал о том, какие побочные эффекты у него были после первой прививки от коронавируса.

— В июне вы вакцинировались. Как все прошло? Без побочных эффектов? — вопрос Малкому.

— Все прошло замечательно: чуть-чуть поболело место укола, чувствовал небольшую головную боль и дискомфорт в спине, но больше ничего не было. Уже на следующий день все прошло.

— Уже обе прививки сделали?

— Пока вкололи только первую дозу вакцины. Скоро сделаю вторую.

— Значит, вакцина российская.

— Да, «Спутник V».

Полностью интервью Малкома читайте на сайте «СЭ»

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Гоша Чернов все материалы автора

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  • Antigua Barbuda

    А почему все поголовно от неё отказываются от этого шмурдяка??? Европа отказалась вся почти признавать шпутник. Словакия вернула. Вчера Китай отказался признавать вакцину шпутник. Т ы по меньше телевизор смотри ватник понял нет? Мой совет

    14.07.2021

  • Antigua Barbuda

    Ватник ты прав. Ты забыл еще одну вешь сказать_ Жигули лучше мерседеса и мы самые великие

    14.07.2021

  • Antigua Barbuda

    физ раствор хороший был :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:, Второй укол будет витамин В6! А вы лохи верите что он спутник колол?????

    14.07.2021

  • Nik Aleks

    Малком сделал сегодня номер СЭ. Малком - то, Малком - сё. Осталось сообщить, что за поц этот Малком. А то мужики-то и не знают. (с)

    14.07.2021

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Если бы она была хуже ,ее бы никто не тормозил и не дискредитировал ,ибо было бы не надо. Но продукт более высокого качества, который бьет по типа фирмачам,по их финансам и авторитету, для них опасен ,потому такая компания. Диалектика були. Понимать надо. И они прекрасно знают ,что наша вакцина топовая, потому такая истерия. Думаешь они не сравнивали. Я тебя умаляю. Как только появился образец, сразу пошли наезды.

    14.07.2021

  • Non-profi

    Все незашоренные понисают, что наша вакцина не хуже и не оучше других, плюс-минус одинаковая по эффективности. Увы, некоторые торговцы... не-не, вакцинами- заинтересованы в притормаживании всяких там спутников...

    14.07.2021

  • ValeraK

    Да неправда это.

    14.07.2021

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Все незашоренные прекрасно понимают ,что наша вакцина лучшая. А пфузер и зенека- это так водичка сильно распиаренная.

    14.07.2021