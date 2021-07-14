Малком поддержал идею пускать на трибуны только вакцинированных зрителей

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» выразил надежду, что трибуны на стадионах скоро будут заполнены.

— Ходят слухи, что в России или только в Москве на матчи будут пускать лишь вакцинированных зрителей. Как вы относитесь к этой идее? — вопрос Малкому.

— Мне кажется, это хорошая идея с учетом новой волны коронавируса. Чем больше будет привитых людей, тем безопаснее будет на стадионах. Мне бы очень хотелось, чтобы все эти истории с вакциной и иммунитетом разрешились как можно скорее. Хочу, чтобы стадионы вновь наполнялись болельщиками. Любому футболисту куда приятнее и интереснее играть при забитых трибунах. Я тоскую без них.

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