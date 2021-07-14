Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» рассказал, что был бы рад трансферу в невский клуб нападающего «Ред Булл Брагантино» и олимпийской сборной Бразилии Клаудинью.

— В сборной Бразилии вы пересекались с форвардом «Ред Булл Брагантино» Клаудинью. Что о нем скажете? Будущая мировая звезда? — вопрос Малкому.

— Клаудинью — потрясающий футболист, хороший человек, мой большой друг. Очень спокойный, приятный в общении. По всем своим данным, по футбольным качествам — это то имя, которое скоро будет звучать на весь мир. Думаю, его ждет большой успех.

— Вы бы хотели, чтобы Клаудинью играл с вами в команде?

— Безусловно, футболисты всегда хотят играть с лучшими. Клаудинью как раз такой. Если бы он оказался в «Зените», я был бы счастлив. Уверен, что я, Дуглас, Вендел и вся команда примем его тепло. Это тот игрок, который способен принести огромную пользу клубу. Чем больше бразильцев в команде, тем лучше.

— А вы обсуждали с ним «Зенит»?

— Мы немного поговорили об этом. Но, конечно, это довольно сложная тема для обсуждения между игроками. Я оставил это все самому Клаудинью и его агенту — у нас с ним общий представитель, они на связи с клубом. Для меня ответ очевиден — я хочу, чтобы Клаудинью играл в «Зените».

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