Малком после замены занимается с тренерами по физподготовке
19:18
Нападающий «Зенита» Малком сыграл 30 минут в товарищеском матче с «Сабуртало» на испанском сборе.
?? Малком после матча не ушёл в душ, а продолжает заниматься с тренерами по физухе pic.twitter.com/ttyeNAHxAi— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) February 6, 2020
После замены бразилец не ушел в раздевалку, а отправился на соседнее после выполнять беговые упражнения. Напомним, что в четверг Малком впервые с середины августа сыграл за «Зенит». (Гоша Чернов)
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