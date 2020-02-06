Малком после замены занимается с тренерами по физподготовке

Нападающий «Зенита» Малком сыграл 30 минут в товарищеском матче с «Сабуртало» на испанском сборе.

?? Малком после матча не ушёл в душ, а продолжает заниматься с тренерами по физухе pic.twitter.com/ttyeNAHxAi — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) February 6, 2020

После замены бразилец не ушел в раздевалку, а отправился на соседнее после выполнять беговые упражнения. Напомним, что в четверг Малком впервые с середины августа сыграл за «Зенит». (Гоша Чернов)