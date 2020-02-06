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Малком после замены занимается с тренерами по физподготовке

19:18
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Нападающий «Зенита» Малком сыграл 30 минут в товарищеском матче с «Сабуртало» на испанском сборе.

После замены бразилец не ушел в раздевалку, а отправился на соседнее после выполнять беговые упражнения. Напомним, что в четверг Малком впервые с середины августа сыграл за «Зенит». (Гоша Чернов)

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