Малком попрощался с «Зенитом»

Бразильский нападающий Малком попрощался с болельщиками «Зенита» перед переходом в «Аль-Хиляль».

Форвард выложил видео в соцсетях со своими голами и лучшими моментами за питерский клуб.

«Спасибо, «Зенит», — написал форвард.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Контракт с клубом из Санкт-Петербурга действовал до конца июня 2027 года. Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.