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Сегодня, 09:55

Малком попрощался с «Зенитом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Малком.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бразильский нападающий Малком попрощался с болельщиками «Зенита» перед переходом в «Аль-Хиляль».

Форвард выложил видео в соцсетях со своими голами и лучшими моментами за питерский клуб.

«Спасибо, «Зенит», — написал форвард.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Контракт с клубом из Санкт-Петербурга действовал до конца июня 2027 года. Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Малком Филипе (Малком)
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РПЛ
ФК Зенит
0
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Источник: Вендел встретится с руководством «Зенита» 27 июля для обсуждения своего будущего в команде
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 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
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 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
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 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
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 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
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