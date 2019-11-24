Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в «Барселону»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду. Форвард провел в каталонском клубе сезон-2018/19, минувшим летом он перешел в «Зенит». В составе сине-бело-голубых Малком провел 2 неполных матча в августе, после чего пропустил большую часть сезона из-за травмы.

— Получаю сообщения с просьбами вернуться в «Барселону», — цитирует RMC Малкома. — Каждый раз, когда тренер давал мне возможность играть, я делал свою работу, и думаю, что делал хорошо. Вот почему фанаты «Барселоны» любят меня.

Я не жалею о сезоне в «Барселоне». Я молод и хочу играть где угодно, потому что люблю футбол. «Зенит» — это команда, которая дала мне возможность играть в футбол.