Малком и Дриусси из-за травм не помогут «Зениту» в матче с «Ахматом»
Нападающие «Зенита» Малком и Себастьян Дриусси не помогут команде в матче 6-го тура чемпионата России с «Ахматом», сообщает официальный сайт сине-бело голубых. Предварительные сроки восстановления футболистов составят 3-4 недели.
«Травма Малкома стала следствием столкновения с игроком соперника, который был удален с поля за получение второй желтой карточки.
В матче против «Динамо» (2:0) Дриусси получил повреждение, что не позволило ему продолжить матч», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
Встреча «Зенит» — «Ахмат» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 17 августа, начало — в 19.00 (мск).
Малком и Дриусси не смогут помочь команде в матче с «Ахматом».— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 17, 2019
Сроки восстановления игроков: https://t.co/rDPf7qWp7d pic.twitter.com/sP9A9FoGc8
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