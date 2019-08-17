Малком и Дриусси из-за травм не помогут «Зениту» в матче с «Ахматом»

Нападающие «Зенита» Малком и Себастьян Дриусси не помогут команде в матче 6-го тура чемпионата России с «Ахматом», сообщает официальный сайт сине-бело голубых. Предварительные сроки восстановления футболистов составят 3-4 недели.

«Травма Малкома стала следствием столкновения с игроком соперника, который был удален с поля за получение второй желтой карточки.



В матче против «Динамо» (2:0) Дриусси получил повреждение, что не позволило ему продолжить матч», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Встреча «Зенит» — «Ахмат» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 17 августа, начало — в 19.00 (мск).