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Малком и Дриусси из-за травм не помогут «Зениту» в матче с «Ахматом»

14:03
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Нападающие «Зенита» Малком и Себастьян Дриусси не помогут команде в матче 6-го тура чемпионата России с «Ахматом», сообщает официальный сайт сине-бело голубых. Предварительные сроки восстановления футболистов составят 3-4 недели.

«Травма Малкома стала следствием столкновения с игроком соперника, который был удален с поля за получение второй желтой карточки.

В матче против «Динамо» (2:0) Дриусси получил повреждение, что не позволило ему продолжить матч», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Встреча «Зенит» — «Ахмат» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 17 августа, начало — в 19.00 (мск).

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-08-17-malkom-i-sebastyan-driussi-ne-smogut-pomoch-komande-v-matche-protiv-akhmata.htm

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