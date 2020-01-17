Малколм Баду: «Пока что рано смотреть на то, сколько стою»

Полузащитник «Спартака-2» Малколм Баду в интервью «СЭ» подробно рассказал о себе, своих задачах, прокомментировал последние видео и ответил на главную претензию — что якобы он в «Спартаке» по блату.

— Портал transfermarkt оценивает вашу стоимость в 100 тысяч евро. Согласны?

— Согласен. И не может пока что быть больше. Но что в этом такого? Я же не играл за первую команду. А в «Спартаке-2» провел всего 7 матчей. Пока что рано смотреть на то, сколько стою. Может, если бы отдал пару голевых передач или что-то забил бы, цена бы выросла — как у тех же Солтмурада Бакаева или Нимели. Но время еще придет. (Дмитрий Зеленов)

Баду — о мемах про себя, связях с Цорном и расизме