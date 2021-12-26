Тихонов: «Возможно, Витория не такой требовательный оказался к футболистам «Спартака»
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал выступление команды в первой части сезона.
«Возможно, тренер не такой требовательный оказался к футболистам, которые в прошлом году тащили, — заявил Тихонов на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров». — Это и Соболев, и Ларссон, и Понсе. Были игроки, которые очень здорово выглядели. Но что-то произошло.
Сейчас отсутствие этой требовательности сказалось на подготовке футболистов, и на их отношениях к играх, и на результатах. Посмотрите, сколько было матчей, когда «Спартак» был невыразителен, и какие ошибки допускались".
Напомним, красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе, но в чемпионате России идут лишь на девятом месте.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-vy-skazalsya-po-povodu-neudach-spartaka-v-rpl/
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