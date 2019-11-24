Максимилиан Филипп: «Я уж и не припомню, когда играл в матче с тремя пенальти»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче чемпионата России. Оба мяча динамовцев забил Филипп с пенальти, а у ростовчан был один нереализованный одиннадцатиметровый.

— Сам матч получился сложным. Мы обыграли сильного соперника, — цитирует официальный сайт «Динамо» Филиппа. — Показали великолепный командный дух, командное мышление. По мне, мы полностью заслужили победу.

— Тяжело психологически исполнять два пенальти в одном матче?

— В Германии я не был штатным пенальтистом — отличаться с 11-метровой отметки на родине мне удавалось не всегда. Но в товарищеской игре с «Сочи» тренер доверил пробить пенальти именно мне. Я забил и почувствовал уверенность. Так что бил спокойно.

— Много разговоров вызвало назначение второго пенальти в ворота гостей...

— С большим огорчением узнал, что мои слова после матча были неправильно поняты. На вопрос журналистов о том, что я думаю о работе арбитра ответил, что, наверное, в Англии второй пенальти не был бы назначен. Хотел бы пояснить этот момент. Я с большим удовольствием смотрю английскую премьер-лигу, это один из ведущих чемпионатов Европы. Темп игры и уровень борьбы там так высоки, что арбитры дают играть, а фиксируют нарушения уже в ситуациях близких к получению травмы. Что касается вчерашнего момента в штрафной «Ростова», то удар со стороны игрока соперника был. Может, он был не такой сильный, но он был и был в штрафной. Сохранить равновесие для того, чтобы подстроиться под удар я не смог. Посмотрите на мою реакцию сразу после свистка арбитра — я обращаюсь к нему с вопросом: «Разве это не фол?» Да, момент был сложный, судье пришлось задействовать ВАР и это затянулось по времени. Я даже замерз (улыбается). Рад, что арбитр разобрался в моменте. В бундеслиге, где я играл, судьи поступили бы точно так же.

— В концовке матча был назначен еще один пенальти...

— Да, я уж и не припомню, когда играл в матче с тремя пенальти... А Антон — просто герой! Спасибо ему за отраженный удар! Наш капитан показал, что мы действительно команда! Где каждый друг за друга. Это важные три очка для нас.