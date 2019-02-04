22:07 | Футбол — РПЛ

Максименко рассказал о тренировках вратарей в "Спартаке"

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Голкипер "Спартака"  Александр Максименко заявил, что тренировочный процесс строится через работу с мячом. 20-летний игрок также добавил, что во вратарской группе красно-белых царит отличная атмосфера. 

- Болельщики могут убедиться, что тренировочный процесс у нас строится в основном через работу с мячом, - сказал Максименко в интервью клубной пресс-службе. - Занятия интенсивные. Даниэл Тудор (тренер вратарей - Прим. СЭ) очень много подсказывает.

У каждого тренера своя философия. Различия есть, но главное, что атмосфера в нашей вратарской группе не поменялась и осталась отличной. А еще приятно, что на сборе с нами Артем Ребров. Общаемся и о футболе, и о жизни.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-02-04-rabota_nad_standartami_i_nestandartnyy_spor/

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