Максименко рассказал о тренировках вратарей в "Спартаке"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко заявил, что тренировочный процесс строится через работу с мячом. 20-летний игрок также добавил, что во вратарской группе красно-белых царит отличная атмосфера.

- Болельщики могут убедиться, что тренировочный процесс у нас строится в основном через работу с мячом, - сказал Максименко в интервью клубной пресс-службе. - Занятия интенсивные. Даниэл Тудор (тренер вратарей - Прим. СЭ) очень много подсказывает.

У каждого тренера своя философия. Различия есть, но главное, что атмосфера в нашей вратарской группе не поменялась и осталась отличной. А еще приятно, что на сборе с нами Артем Ребров. Общаемся и о футболе, и о жизни.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь