Максименко рассказал о дружбе с Ребровым

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, какие у него сложились отношения с другим вратарем красно-белых — Артемом Ребровым.

— Я когда только пришел в первую команду, на первую тренировку Артем подошел и сразу сказал: «По любому вопросу ты обращаешься и я тебе помогу, чем смогу», — заметил Максименко в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — И до сих пор так получается.

Каждый день я учусь у него, подмечаю на футбольном поле. Мы отлично общаемся. Можно сказать, что для нас с Селиховым он — старший друг. И я каждый день расту с таким вратарским цехом, как в «Спартаке».