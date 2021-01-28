Максименко попал в сферу интересов «Вест Хэма»

«Вест Хэм» интересуется вратарем «Спартака» Александром Максименко, сообщает Metaratings.

По информации источника, «молотобойцы» находятся в поиске перспективного вратаря, готового бороться за место в стартовом составе. Сейчас в составе лондонской команды находятся три возрастных вратаря: Лукаш Фабяньски (35 лет), Даррен Рэндолф (33) и Дэвид Мартин (35). Отмечается, что приоритетом для «Вест Хэма» являются футболисты из чемпионата Италии, но клуб обращает внимание и на рынок Восточной Европы.

В сезоне-2020/21 Максименко провел за «Спартак» 20 матчей и пропустил 22 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего россиянина в 11 миллионов евро. В декабре сообщалось об интересе «Вест Хэма» к другому футболисту «Спартака» — полузащитнику Алексу Кралу, который назвал переход в английский чемпионат «мечтой» в январском интервью «СЭ».