Алеесами: «Моя адаптация в «Ростове» прошла очень легко»

Защитник «Ростова» Хайтам Алеесами рассказал о выступлении за клуб.

— Моя адаптация в «Ростове» прошла очень легко, — приводит слова Алеесами официальный сайт клуба. — В команде играет мой друг из Норвегии и другие ребята, с которыми мы сразу начали общаться.

— Вы советовались с Норманном перед переходом в наш клуб?

- Конечно! Понятно, что мы играем вместе в сборной, беседовали там об этом. Матиас рассказал мне, что в «Ростове» все просто на высшем уровне, и что в клубе работают отличные специалисты: начиная от главного тренера и фитнес-тренера, заканчивая персоналом и врачами. Так что для меня это был очень легкий выбор!

— Насколько трудно сейчас игрокам приходится на сборах?

— Самыми сложными были первые несколько дней. Организму было необходимо привыкнуть к тренировкам на поле в бутсах, ведь мы четыре недели не выходили на газон. Но теперь мы чувствуем себя лучше с каждым днем.

В текущем сезоне 29-летний норвежец провел 5 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.