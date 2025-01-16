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Сарраф: «Акинфеев — очень позитивный человек, но при этом крайне требовательный»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь сборной Сирии, воспитанник московского ЦСКА Максим Сарраф рассказал о совместной работе с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым.

«С первой командой ЦСКА я начал тренироваться, будучи в молодежке. А в первый раз прийти на тренировку основы ЦСКА было очень волнительно. Что касается Игоря Владимировича, то он имеет огромный авторитет в команде. Быть с ним на одном поле — мечта всех воспитанников академии. Мне очень повезло тренироваться с ним. Он профессионал с большой буквы.

Акинфеев — очень позитивный человек, но при этом крайне требовательный к себе и партнерам по команде. Особенно по работе с ним мне запомнилось, что он всегда приезжал на базу раньше всех, был самым первым», — цитирует Legalbet Саррафа.

Источник: Legalbet
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Химки – Факел
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