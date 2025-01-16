Сарраф: «Акинфеев — очень позитивный человек, но при этом крайне требовательный»

Вратарь сборной Сирии, воспитанник московского ЦСКА Максим Сарраф рассказал о совместной работе с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым.

«С первой командой ЦСКА я начал тренироваться, будучи в молодежке. А в первый раз прийти на тренировку основы ЦСКА было очень волнительно. Что касается Игоря Владимировича, то он имеет огромный авторитет в команде. Быть с ним на одном поле — мечта всех воспитанников академии. Мне очень повезло тренироваться с ним. Он профессионал с большой буквы.

Акинфеев — очень позитивный человек, но при этом крайне требовательный к себе и партнерам по команде. Особенно по работе с ним мне запомнилось, что он всегда приезжал на базу раньше всех, был самым первым», — цитирует Legalbet Саррафа.