Генич: «У меня большие сомнения, что «Спартак» продолжит сезон на той же волне»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» ответил на вопрос об игре «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Игра «Спартака» — неожиданность, но были и другие удивительные вещи. В частности, смазанная концовка «Зенита» и «Краснодара», очень неудачное выступление «Оренбурга». Где-то недобрал «Ахмат». Несбалансированный и не очень уверенный футбол показывало «Динамо», большего ждали от ЦСКА, «Локомотив» сбавил в концовке... В общем, неожиданностей достаточно.

«Спартак» просто всегда на виду и под микроскопом. Он всегда обсуждаем. И то, что он выдал такую приличную серию с таким хорошим игровым рисунком и возродил надежды на борьбу за чемпионство, конечно, было неожиданно для всех. Особенно если вспомнить старт «Спартака» со Станковичем в Оренбурге и то, как команда тяжело входила в сезон, искала состав, схему. В последние полтора месяца это сработало. Сработает ли дальше, никто не знает. Думаю, не знает ни Станкович, ни руководство, ни болельщики. Они просто живут надеждой, что «Спартак» продолжит на той же волне. Но у меня на этот счет большие сомнения», — сказал Генич «СЭ».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла.