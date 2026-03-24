Максим Петров: «Первые игры «Балтики» после рестарта получились хуже, чем планировали»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров прокомментировал результаты команды после зимнего перерыва в РПЛ.

— Первые игры «Балтики» после рестарта получились чуть хуже, чем планировали. Но уже набираем форму. Мы хотим быть как можно выше, выкладываемся по полной. Мы будем делать все возможное.

Дисквалификация Талалаева? Мы все знаем. До игры готовы на сто процентов. Конечно, Талалаев мотивирует, заряжает. Но думаю, мы справимся, — сказал Петров.

После 22 туров «Балтика» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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