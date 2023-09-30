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30 сентября, 22:37

Ненахов: «В этом сезоне больше напрягает не «Зенит», а «Краснодар»

Ненахов рассказал о победе над «Пари НН»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о победе над «Пари НН» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«У нас было много моментов, но не попадали в створ и не могли забить. Был момент у Самошникова. Когда Баринов бил, Морозов перекрыл удар — был в офсайде. У того же Самошникова был выход один на один в первом тайме. То есть возможностей было достаточно, просто надо было чуть раньше решать эпизоды. Как оцениваю первую часть чемпионата? Были и перепады, и плохие матчи, и хорошие. Плохо мы сыграли с «Оренбургом». Мы там провалились из-за того, что недонастроились. Но каждый матч двигает нас вперед, и мы потихоньку приближаемся к своей пиковой форме. Можно ли бороться с «Зенитом» за чемпионство? Да, конечно. В этом сезоне больше не «Зенит» напрягает, а «Краснодар». Мы играли с южанам, и это был очень тяжелый матч. Напрягает эта команда даже не по очкам, а по игре», — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» с 18 очками вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Краснодар» (24 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005362817_nenahov_v_etom_sezone_bolshe_napryagaet_ne_zenit_a_krasnodar
Максим Ненахов
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ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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Ахмат – Динамо
 - : -
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П
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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
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