Гендиректор «Балтики»: «По бюджету наш клуб находится в нижней части таблицы»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что по бюджету клуб находится в нижней части таблицы.

«По моей информации, по бюджету наш клуб находится в нижней части таблицы. Я считаю, что при правильном подходе с ним можно решать серьезные задачи и быть в середине таблицы. По сравнению с прошлым годом в ФНЛ наш бюджет, конечно, увеличился. Во сколько раз? В несколько. Давайте не будем гадать. Бюджет увеличился, но со многими клубами он меньше большинства клубов», — сказал Волженкин.

«Балтика» после 10-и туров занимает промежуточное четырнадцатое место в чемпионате России, набрав 7 очков.