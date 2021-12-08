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Максим Калиниченко высказался о смерти Игоря Гамулы: «Слишком рано и очень неожиданно»

13:03

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко в своем Telegram-канале высказался о смерти экс-главного тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Цените каждую минуту жизни, любите ее, как любил Василич... Соболезнования родным и близким. Слишком рано и очень неожиданно... Очень часто в последнее время плохих поводов, слишком часто... Светлая память светлому человеку. Покойся с миром, тренер!» — написал Калиниченко.

О смерти Игоря Гамулы 8 декабря сообщила пресс-служба «Ростова». Он работал тренером в системе ростовского клуба с 2011 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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