Максим Калиниченко высказался о смерти Игоря Гамулы: «Слишком рано и очень неожиданно»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко в своем Telegram-канале высказался о смерти экс-главного тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Цените каждую минуту жизни, любите ее, как любил Василич... Соболезнования родным и близким. Слишком рано и очень неожиданно... Очень часто в последнее время плохих поводов, слишком часто... Светлая память светлому человеку. Покойся с миром, тренер!» — написал Калиниченко.