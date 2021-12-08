Причиной смерти Гамулы мог стать гипогликемический шок

Агент Роман Орещук рассказал, что могло стать причиной смерти экс-тренера «Ростова» Игоря Гамулы, который скончался сегодня, 8 декабря, на 62-м году жизни.

«Одна из версий — гипогликемический шок, но это только похоже, не могу сказать на 100 процентов, подробности выясняются. Как я понял, его будут хоронить в Ростове, но пока прошло мало времени. Вроде как в полдевятого или в восемь часов его нашла дочь, но точно это сказать не могу. Точно знаю, что первым его в таком состоянии видела именно она», — цитирует Орещука ТАСС.

Специалист работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017-го года на протяжении двух лет был селекционером клуба. Также он выступал за ростовчан в качестве футболиста с 1985 по 1988 год.