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Причиной смерти Гамулы мог стать гипогликемический шок

12:28
Игорь Гамула. Фото Александр Вильф
Игорь Гамула. Фото Александр Вильф
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Агент Роман Орещук рассказал, что могло стать причиной смерти экс-тренера «Ростова» Игоря Гамулы, который скончался сегодня, 8 декабря, на 62-м году жизни.

«Одна из версий — гипогликемический шок, но это только похоже, не могу сказать на 100 процентов, подробности выясняются. Как я понял, его будут хоронить в Ростове, но пока прошло мало времени. Вроде как в полдевятого или в восемь часов его нашла дочь, но точно это сказать не могу. Точно знаю, что первым его в таком состоянии видела именно она», — цитирует Орещука ТАСС.

Специалист работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017-го года на протяжении двух лет был селекционером клуба. Также он выступал за ростовчан в качестве футболиста с 1985 по 1988 год.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13142399

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Виктория Кравченко все материалы автора

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